В Самарской области задержали браконьера с пневматическим подводных ружьем

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:25:31+03:00

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Сотрудники полиции Самарской области провели профилактические рейды с Восточным отделом департамента охоты и рыболовства региона. Так, на берегу Ветлянского водохранилища был обнаружен 34-летний мужчина с пневматическим подводным ружьем.

– С его помощью он незаконно добывал карасей. Пойманная рыба также была при местном жителе. На него был собран административный материал за нарушение правил охоты и рыболовства, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранительные органы напоминают, что за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU