В Самарской области задержали браконьера с пневматическим подводных ружьем
Сотрудники полиции Самарской области провели профилактические рейды с Восточным отделом департамента охоты и рыболовства региона. Так, на берегу Ветлянского водохранилища был обнаружен 34-летний мужчина с пневматическим подводным ружьем.
– С его помощью он незаконно добывал карасей. Пойманная рыба также была при местном жителе. На него был собран административный материал за нарушение правил охоты и рыболовства, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранительные органы напоминают, что за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU