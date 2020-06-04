2020-06-04T18:25:31+03:00
Общество

В Самарской области задержали браконьера с пневматическим подводных ружьем

Он нарушил правила охоты и рыбалки
Владислав КИРСАНОВ
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Рыбак получил соответствующее наказаниеРыбак получил соответствующее наказаниеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самарской области провели профилактические рейды с Восточным отделом департамента охоты и рыболовства региона. Так, на берегу Ветлянского водохранилища был обнаружен 34-летний мужчина с пневматическим подводным ружьем.

– С его помощью он незаконно добывал карасей. Пойманная рыба также была при местном жителе. На него был собран административный материал за нарушение правил охоты и рыболовства, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранительные органы напоминают, что за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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