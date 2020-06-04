2020-06-04T18:33:49+03:00
Общество

В Самарской области за прошедшие сутки нашлось 62 нарушителя самоизоляции

Все они получили соответствующие протоколы
Владислав КИРСАНОВ
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Ограничительные меры продлятся минимум до 8 июняОграничительные меры продлятся минимум до 8 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжают выявлять нарушителей ограничительных мер, которые продлены в регионе минимум до 8 июня. Так, за прошедшие сутки органы власти обнаружили 62 нарушителя.

– 51 протокол выписали полицейские. Транспортная полиция зафиксировала троих таких граждан. Семь на счету муниципальных органов власти. Еще одного поймали представители органов исполнительной власти, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Отметим, в регионе продолжают действовать масочный режим, самоизоляция и социальное дистанцирование. Всего в губернии зафиксировали 2833 заболевших коронавирусом. 1212 из них выздоровели, 23 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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