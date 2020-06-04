Власти Самары рассказали о возвращении трамваев на Хлебную площадь

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:53:33+03:00

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Директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов рассказал, когда на Хлебную площадь в Самаре вернутся трамваи. Отметим, сейчас конечной остановкой транспорта является улица Чапаевская. Это связано со строительством Фрунзенского моста.

– Экспертное решение вынесут к 1 августа 2020 года. При условии, что оно будет положительным, будет рассматриваться вопрос о выделении денежных средств на строительно-монтажные работы. Их выполнение, в свою очередь, планируется в 2021-2022 годах, – цитирует Ефремова администрация Самары.

Отмечается, что в районе трамвайного кольца на Хлебной площади достаточно высокий пассажиропоток. В весенне-летний период он достигает 60 тысяч пассажиров в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU