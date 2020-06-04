Волонтеры купили тольяттинской «скорой» защитные костюмы на миллион рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:28:53+03:00

Такую же помощь уже получили еще две больницы региона

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Волонтеры штаба акции #МыВместе купили для тольяттинской станции скорой помощи защитные костюмы и маски на миллион рублей. Защитные средства медикам передали 4 июня.

- Мы получили сообщения от коллектива тольяттинской скорой о нехватке средств защиты и решили помочь. Такие средства защиты волонтерский штаб закупает регулярно на благотворительные пожертвования от людей и организаций, поддерживающих акцию #МыВместе. Мы искренне благодарны всем неравнодушным людям, – рассказала руководитель движения «Волонтеры-медики» в Самарской области Наталья Дудинцева.

Сотрудники тольяттинской скорой получили 450 защитных костюмов, изготовленных на питерском заводе Sportego, а также костюмов химзащиты, масок, перчаток, бахил и т.д. Общая сумма благотворительных пожертвований составила более миллиона рублей.

Ранее такой же объем помощи уже был передан горбольнице №5 Тольятти, а также горбольнице №4 Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU