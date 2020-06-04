Из-за дождя Самару сковали восьмибалльные пробки

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 4 июня Самару сковали серьезные пробки. Это произошло впервые за долгое время – за месяцы режима самоизоляции горожане успели привыкнуть к тому, что на дорогах стало свободнее. Поскольку серьезных ДТП по городу не было отмечено, скорее всего заторы традиционно оказались связаны с сильным дождем, который буквально затопил Самару.

После 17.00 счетчик «Яндекс.Пробок» сигнализировал о 8-балльных пробках. Традиционно они образовались по направлению «из города» на всех основных магистралях – Московском шоссе от кольца на ул.Луначарского до ул.Авроры, ул.Ново-Садовой от Осипенко до «Апельсина», а также на ул.Авроры, ул.Полевой и других. К семи часам вечера ситуация ненамного улучшилась – сервис оценил заторы на 7 баллов, намертво встали Ново-Садовая, Московское шоссе, пр.Масленникова, ул.Ново-Вокзальная, затруднено движение по пр.Кирова и другим улицам города.

Счетчик «Яндекс.Самоизоляции» при этом оценивает число горожан на улице в 2,3 балла, что значит, что на улице очень много людей.

ИСТОЧНИК KP.RU