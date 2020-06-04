Парень устроил стриптиз посреди улицы в Сызрани

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:33:23+03:00

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В Сызрани молодой человек устроил стриптиз посреди улицы Ульяновской вечером 2 июня, об этом пишет портал "КТВ-Луч". Парень привлек внимание прохожих своим странным и неадекватным поведением. Молодой человек, на вид лет 20-25-ти неожиданно начал раздеваться посреди улицы. Свою куртку он повесил на дерево и начал ее бить. После этого парень снял с себя практически всю одежду, оставшись в одних шортах. В порыве чувств импровизированный стриптизер даже выбегал на проезжую часть и шокировал своим видом и автомобилистов, и случайных прохожих.

Возмутителя спокойствия задержали правоохранители. Сейчас они выясняют, в чем были причины, которые заставили молодого человека вести себя так неадекватно

ИСТОЧНИК KP.RU