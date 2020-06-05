В Самарской области мужчина нагло украл последние деньги у 91-летней старушки

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:35:11+03:00

Подозреваемому грозит семь лет тюрьмы за свои деяния Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел МВД России по Приволжскому району закончил расследование дела в отношении мужчины из села Обшаровка. Его подозревают в грабеже. В январе текущего года он незаконно проник в дом 91-летний старушки, затем похитил оттуда деньги.

– Пенсионерка в этот момент была дома, поэтому избежать с ней встречи грабитель не смог. Подозреваемый оттолкнул женщину, и та упала на пол, после этого он стал требовать деньги. Когда задуманное удалось, он скрылся, но пострадавшая запомнила нападавшего, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители провели комплекс мер, направленных на поиск злоумышленника. В итоге удалось задержать 37-летнего местного жителя. Часть похищенных денег старушке вернули. Мужчина полностью признал свою вину. Теперь его ждет суд и возможный срок до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU