Житель Тольятти ненавидел ФСБ и полицию до такой степени, что попал под суд

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:42:06+03:00

При обыске у жителя Тольятти изъяли ноутбук и несколько смартфонов Фото: Оперативная съемка

Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей или реальное лишение свободы на срок от 2 до 5 лет

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Жителя Тольятти этой весной отдали под суд за то, что он пытался в соцсетях инициировать обсуждение того, какими плохими по своей натуре являются сотрудники ФСБ, МВД, а также отдельные социальные группы и национальности.

- Он сам изготовил видеоматериалы, которые подписал фразами, унижающими человеческое достоинство и оскорбляющими вышеперечисленные группы населения. Все это мужчина выложил в «Одноклассниках», - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в УФСБ России по Центральному военному округу.

Чекисты подобное творчество не оценили, автора «художеств» вычислили, задержали, опросили и завели на него уголовное дело по по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Расследование вели сотрудники регионального подразделения Следственного комитета, в апреле уголовное дело они передали для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти.

Подсудимому грозит серьезное наказание. Санкции статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривают несколько видов наказаний: штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU