2020-06-05T09:53:47+03:00
Общество

В Самаре отдали под суд врача, который «отмазывал» призывников от военной службы

Но судить медика будут почему-то не за взяточничество, а за мошенничество
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следствие считает, что за свои услуги врач получал по 150 тысяч рублейСледствие считает, что за свои услуги врач получал по 150 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре под суд отдали врача-терапевта, который некогда работал в призывной комиссии военного комиссариата по Советскому и Железнодорожному районам Самары.

Сотрудники ФСБ по Центральному военному округу выяснили, что медик нечист на руку, а точнее берет деньги за то, чтобы «найти» у призывников хронические заболевания, благодаря которым их могли признать лишь ограниченно годными к военной службе. Кто из тех, кого «отмазал» врач, болел на самом деле, а кто отличался отменным здоровьем и мог служить на благо Родины, теперь уже и не выяснить.

Силовики установили, что за свои услуги врач получал по 150 тысяч рублей. Все материалы, собранные ФСБшниками, в январе передали в региональный Следственный комитет. Недавно медику предъявили окончательное обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Уголовное дело уже передали на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары. Врачу грозит штраф (от 100 тысяч до полумиллиона рублей), принудительные работы или реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турист из Самарской области пытался подкупить сотрудника ДПС за пропуск в Крым
Дело Дмитрия Сазонова, получившего 12 лет колонии за взятки, снова рассмотрят в суде
Главврач из Тольятти призвал всех срочно надеть маски
Сызранец продал дачу, но не захотел пускать туда нового хозяина
Число новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на 5 июня выросло на 89
В МАУ «Парки Самары» рассказали, как решают вопрос с пересыханием озера на Металлурге
В Тольятти иномарка сбила ребенка, который выбежал из-за припаркованного авто
В Самаре отдали под суд врача, который «отмазывал» призывников от военной службы
Житель Тольятти ненавидел ФСБ и полицию до такой степени, что попал под суд
В одном из самарских районов разбили каменный цветник
В Самарской области мужчина нагло украл последние деньги у 91-летней старушки
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 июня 2020 года: из-за одного заболевшего на карантин отправили еще 15 рабочих АВТОВАЗа
Парень устроил стриптиз посреди улицы в Сызрани
По улицам Самары металась косуля
Волонтеры купили тольяттинской скорой защитные костюмы на миллион рублей
Самарские старшеклассники будут изучать нравственные основы семейной жизни после уроков
В Похвистнево модернизируют энергетическое хозяйство
Из-за дождя Самару сковали восьмибалльные пробки
По Тольятти проедут праздничные автобусы с артистами
Власти Самары рассказали о возвращении трамваев на Хлебную площадь
В Самарской области за прошедшие сутки нашлось 62 нарушителя самоизоляции
В Сызрань ввели войска для защиты от коронавируса
Самару ждет уникальный салют в день Парада Победы
В Самарской области задержали браконьера с пневматическим подводных ружьем
В Самаре нашли опасную и незаконную пивнушку