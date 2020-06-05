В Самаре отдали под суд врача, который «отмазывал» призывников от военной службы

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:53:47+03:00

Следствие считает, что за свои услуги врач получал по 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но судить медика будут почему-то не за взяточничество, а за мошенничество

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В Самаре под суд отдали врача-терапевта, который некогда работал в призывной комиссии военного комиссариата по Советскому и Железнодорожному районам Самары.

Сотрудники ФСБ по Центральному военному округу выяснили, что медик нечист на руку, а точнее берет деньги за то, чтобы «найти» у призывников хронические заболевания, благодаря которым их могли признать лишь ограниченно годными к военной службе. Кто из тех, кого «отмазал» врач, болел на самом деле, а кто отличался отменным здоровьем и мог служить на благо Родины, теперь уже и не выяснить.

Силовики установили, что за свои услуги врач получал по 150 тысяч рублей. Все материалы, собранные ФСБшниками, в январе передали в региональный Следственный комитет. Недавно медику предъявили окончательное обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Уголовное дело уже передали на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары. Врачу грозит штраф (от 100 тысяч до полумиллиона рублей), принудительные работы или реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU