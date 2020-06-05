2020-06-05T10:21:20+03:00
Происшествия

В Тольятти иномарка сбила ребенка, который выбежал из-за припаркованного авто

Сейчас пострадавший находится в больнице, по факту наезда на 7-летнего мальчика проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские просят водителей и пешеходов быть осторожнееПолицейские просят водителей и пешеходов быть осторожнееФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Днем 4 июня, в четверг, в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 33-летний водитель "Шевроле Авео" в жилой зоне рядом с домом № 59 на улице Советской сбил 7-летнего мальчика.

- Ребенок вышел на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в больницу, - рассказывают в ГИБДД автомобильной столицы.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские напоминают водителям, чтобы они соблюдали скоростной режим в жилых зонах и были предельно внимательны. Ситуация, подобная той, что произошла накануне, может повториться в любой момент.

Родителей, в свою очередь, просят учить детей мерам личной безопасности. Им нужно объяснять, что сразу автомобиль остановить невозможно, поэтому, при переходе дороги нужно убедиться, что водитель вас видит и находится достаточно далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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