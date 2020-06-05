В МАУ «Парки Самары» рассказали, как решают вопрос с пересыханием озера на Металлурге
Жители Самары обеспокоены состоянием искусственного озера в парке Металлургов. По словам местных жителей, водоем в последнее время заметно обмелел, и вода продолжает куда-то исчезать.
- Неужели искусственное озеро, которое радовало жителей, превратится в болото?! Столько средств было вложено в реконструкцию и получить такое...
- Живу рядом уже 40 лет, раньше была огромная труба для пополнения озера, из которой постоянно лилась свежая вода, не было такого болота и тины. Сейчас есть нержавеющие поручни и маленький краник с подачей воды. Такими темпами не будет у нас озера, - пишут в твиттере горожане.
В МАУ «Парки Самары» в ответ на возмущение местных жителей заявили, что воду в озеро постоянно доливают. Параллельно с этим идут работы по предотвращению осушения. Кроме того, сейчас специалисты занимаются обустройством дополнительного водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU