В МАУ «Парки Самары» рассказали, как решают вопрос с пересыханием озера на Металлурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:36:40+03:00

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Жители Самары обеспокоены состоянием искусственного озера в парке Металлургов. По словам местных жителей, водоем в последнее время заметно обмелел, и вода продолжает куда-то исчезать.

- Неужели искусственное озеро, которое радовало жителей, превратится в болото?! Столько средств было вложено в реконструкцию и получить такое...

- Живу рядом уже 40 лет, раньше была огромная труба для пополнения озера, из которой постоянно лилась свежая вода, не было такого болота и тины. Сейчас есть нержавеющие поручни и маленький краник с подачей воды. Такими темпами не будет у нас озера, - пишут в твиттере горожане.

В МАУ «Парки Самары» в ответ на возмущение местных жителей заявили, что воду в озеро постоянно доливают. Параллельно с этим идут работы по предотвращению осушения. Кроме того, сейчас специалисты занимаются обустройством дополнительного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU