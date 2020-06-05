2020-06-05T10:36:40+03:00
Общество

В МАУ «Парки Самары» рассказали, как решают вопрос с пересыханием озера на Металлурге

Ранее местные жители пожаловались, что водоем начал мелеть
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцы переживают, что озеро в парке Металлургов превратится в болото / Фото: @ku6I4KHwbb0VbsxСамарцы переживают, что озеро в парке Металлургов превратится в болото / Фото: @ku6I4KHwbb0VbsxФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Жители Самары обеспокоены состоянием искусственного озера в парке Металлургов. По словам местных жителей, водоем в последнее время заметно обмелел, и вода продолжает куда-то исчезать.

- Неужели искусственное озеро, которое радовало жителей, превратится в болото?! Столько средств было вложено в реконструкцию и получить такое...

- Живу рядом уже 40 лет, раньше была огромная труба для пополнения озера, из которой постоянно лилась свежая вода, не было такого болота и тины. Сейчас есть нержавеющие поручни и маленький краник с подачей воды. Такими темпами не будет у нас озера, - пишут в твиттере горожане.

В МАУ «Парки Самары» в ответ на возмущение местных жителей заявили, что воду в озеро постоянно доливают. Параллельно с этим идут работы по предотвращению осушения. Кроме того, сейчас специалисты занимаются обустройством дополнительного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турист из Самарской области пытался подкупить сотрудника ДПС за пропуск в Крым
Дело Дмитрия Сазонова, получившего 12 лет колонии за взятки, снова рассмотрят в суде
Главврач из Тольятти призвал всех срочно надеть маски
Сызранец продал дачу, но не захотел пускать туда нового хозяина
Число новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на 5 июня выросло на 89
В МАУ «Парки Самары» рассказали, как решают вопрос с пересыханием озера на Металлурге
В Тольятти иномарка сбила ребенка, который выбежал из-за припаркованного авто
В Самаре отдали под суд врача, который «отмазывал» призывников от военной службы
Житель Тольятти ненавидел ФСБ и полицию до такой степени, что попал под суд
В одном из самарских районов разбили каменный цветник
В Самарской области мужчина нагло украл последние деньги у 91-летней старушки
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 июня 2020 года: из-за одного заболевшего на карантин отправили еще 15 рабочих АВТОВАЗа
Парень устроил стриптиз посреди улицы в Сызрани
По улицам Самары металась косуля
Волонтеры купили тольяттинской скорой защитные костюмы на миллион рублей
Самарские старшеклассники будут изучать нравственные основы семейной жизни после уроков
В Похвистнево модернизируют энергетическое хозяйство
Из-за дождя Самару сковали восьмибалльные пробки
По Тольятти проедут праздничные автобусы с артистами
Власти Самары рассказали о возвращении трамваев на Хлебную площадь
В Самарской области за прошедшие сутки нашлось 62 нарушителя самоизоляции
В Сызрань ввели войска для защиты от коронавируса
Самару ждет уникальный салют в день Парада Победы
В Самарской области задержали браконьера с пневматическим подводных ружьем
В Самаре нашли опасную и незаконную пивнушку