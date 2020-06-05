Власти рассказали, откроются ли детские лагеря в Самаре этим летом

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:19:48+03:00

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Министерство социально-демографического развития Самарской области рассказало, откроются ли детские оздоровительные лагеря в Самаре этим летом. Как рассказали чиновники, отвечая на вопросы журналиста «КП-Самара», детские лагеря могут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений.

- Учитывая, что в настоящее время показатели санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе приближаются к первому этапу снятия ограничений, решение о дате начала работы организаций отдыха и оздоровления детей пока не принято, - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили – бронирование путевок в летние загородные оздоровительные лагеря пока что приостановлено. Забронировать и приобрести путевку можно будет только после того, как оперштаб примет решение о начале оздоровительной кампании. Как только это будет сделано, вся информация появится на официальных ресурсах suprema63.ru и minsocdem.samregion.ru.

- Все льготные путевки, приобретаемые за счет средств областного бюджета, с частичной оплатой «родительского взноса», не были забронированы и оплачены, - объяснили в министерстве. А вот если родители купили путевки заранее самостоятельно, то возвращать средства им придется также самостоятельно, в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Как объяснили в министерстве, даже после того, как лагеря начнут работать, там будут действовать некоторые ограничения. Например, отдыхать до конца пандемии дети смогут только в тех регионах, в которых они живут. За каждым лагерем закрепят ответственную медорганизацию. Наполняемость отрядов составит не более 50% от обычного числа. А работники лагеря будут обязаны пройти тест на коронавирус и заезжать будут только все вместе и сразу на всю смену. Детям будет запрещено покидать территорию лагеря, родители также не смогут их навещать.

Вместе с тем в министерстве заверили, что готовят лагеря к приему детей. В этом году 28 из них будут отремонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU