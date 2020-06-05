2020-06-05T15:36:52+03:00
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В Тольятти провели тест-драйв эколаборатории на колесах

С ее помощью специалисты ТГУ проводят мониторинг состояния воздуха
Кристина АДАЕВА
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Для теста выбрали несколько точек с повышенной концентрацией загрязняющих факторов.Для теста выбрали несколько точек с повышенной концентрацией загрязняющих факторов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В автограде депутат Самарской губернской думы, руководитель федерального проекта «Чистая страна» Денис Волков проверил работу мобильной экологической лаборатории, которую специалисты ТГУ будут использовать для мониторинга воздуха.

Еще несколько лет назад Денис Волков говорил о необходимости системного решения проблемы загрязнения воздуха в Тольятти. Он считает, что в городе необходимы дополнительные стационарные посты, также важно поддерживать научное сообщество, исследовательскую деятельность профильных ВУЗов, вносить изменения в федеральное законодательство для усиления контроля и ответственности в отношении предприятий-загрязнителей воздуха.

Для теста эколаборатории выбрали несколько точек с повышенной концентрацией загрязняющих факторов.

- Замеры могут происходить в абсолютно любой точке города, в этом преимущество мобильной лаборатории. В отличие от стационарных постов, здесь мы на 100% можем определить кто именно стал источником загрязнения воздуха, в случае обнаружения превышений норм предельно допустимой концентрации, - рассказал Денис Волков.

Эколаборатория может производить два вида анализа: оперативный, прямо на месте, и глубокий, который производят уже на базе ТГУ, где на специальном хромотографе выявляют десятки соединений, которые присутствуют в воздухе.

- Системная работа передвижной и стационарной лабораторий по исследованию качества атмосферного воздуха, которым дышат тольяттинцы, позволит определить весь спектр загрязняющих веществ. Имея на руках точные данные мы, как депутаты, сможем добиваться ужесточения законодательной базы для предприятий-загрязнителей, в том числе и тех, которые работают нелегально, - подытожил Денис Волков. - К слову, в планах у нас разработка мобильного приложения, с помощью которого любой житель Тольятти сможет следить за ситуацией с загрязнением воздуха в режиме онлайн.

Напомним, эколабораторию на колесах приобрели на деньги промышленных предприятий и резервного фонда губернатора Самарской области Дмитрия Азарова несколько месяцев назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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