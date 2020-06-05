В Тольятти откроют лабораторию для тестирования на коронавирус

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:09:34+03:00

Это нужно для того, чтобы более оперативно проводить тестирование

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В Тольятти намерены открыть ПЦР-лабораторию, где будут проводить проверку тестов на коронавирус, не отправляя материалы в Самару и не ожидая ответов от областной лаборатории. Такое поручение по итогам совещания на оперативном штабе дал губернатор Дмитрий Азаров министру здравоохранения региона Сергею Вдовенко.

- Это нужно для того, чтобы оперативнее проводить исследования в таком большом городе, - объяснили на штабе.

Более того, в Тольятти скоро развернутся еще 550 коек для инфекционных больных, на базе госпиталя. Это нужно потому, что продолжают поступать новые пациенты, в основном, с пневмониями.До этого главврач больницы №5 Николай Ренц рассказал о ситуации с коронавирусом в Тольятти и жестко попросил горожан наконец-то надеть маски.

После этого Дмитрий Азаров посетил Тольятти и провел совещание оперативного штаба оттуда, чтобы понять, как можно помочь медикам. А самого Николая Ренца назначили главой информационного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU