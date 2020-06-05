Роспотребнадзор рассказал, как изменилось число самарцев, заболевших пневмониями и ОРВИ

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:48:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова рассказала о результатах анализа по заболеванию вирусными инфекциями за 2020 год и сравнила его с предыдущим. Выяснилось, что общее число жителей региона, заболевших ОРВИ и пневмониями осталось примерно на одном уровне.

- Однако при этом количество ОРВИ серьезно снизилось, а количество пневмоний - напротив, возросло. Такова специфика инфекции этого года, - отметила Светлана Архипова.

Цифры заболеваемости оказались очень неожиданными. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона журналисту «КП-Самара», в 2019 году в Самарской области было зарегистрировано 18825 случаев заболеваний внебольничными пневмониями. В 2020 году за период января-апреля таких пневмоний было зарегистрировано 7946 таких пациентов. Причем за такой же период 2019 года их было больше – 8036. В 2019 году было зарегистрировано 53 случая внебольничной пневмонии с летальным исходом, за январь-апрель 2020 года таких случаев было 16. Количество гриппующих самарцев в 2019 году составило 979, а за четыре месяца 2020 года гриппом заболело уже 672 человека.

Светлана Архипова отметила, что в этом году более тщательно проводится диагностика больных вирусными инфекциями. При малейшем подозрении на пневмонию больных отправляют на компьютерную томографию. Это позволяет увеличить выявляемость пневмоний.

ИСТОЧНИК KP.RU