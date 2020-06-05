Рынок в 15-м микрорайоне в Самаре благоустроят, а не снесут

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:56:13+03:00

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В Самаре рассказали о том, какой будет судьба рынка в 15-м микрорайоне. Раньше шли разговоры о том, что его должны снести. Но опасения развеял руководитель департаменты экономразвития Самары Владислав Зотов. Он уточнил, что сносить будут только те ларьки, у которых нет разрешения на торговлю, которые занимают землю незаконно. В целом же рынок продолжит работу, тем более часть рынка арендует горадминистрация. Вторая часть торгового объекта - в частной собственности.

Владислав Зотов объяснил, что перед адмигнистрацией наоборот стоит задача привести рынок в порядок, чтобы он визуально радовал. Различные варианты благоустройства власти обсудят с собственниками рынка.

Торговые ряды предлагали снести, когда появился проект реконструкции участка дороги на Ташкентской и ул. Карла Маркса. Но лишать жителей Самары любимого места, где можно купить доступные товары, не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU