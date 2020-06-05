Конституционный суд потребовал убрать из закона Самарской области ограничения для митингов

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:57:02+03:00

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Конституционный суд потребовал у властей Самарской области привести в соответствие с Конституцией положения закона о проведении митингов в регионе. Как выяснилось, в документе прописали запрет на проведение митингов и собраний менее чем в 150 метрах от различного рода учреждений - образовательных, религиозных, социальных. И это по мнению конституционны судей нарушает права человека, обусловленные Конституцией, на выражение собственного мнения с помощью такого рода собраний.

С жалобой на неконституционное положение местного закона обратились трое истцов: Наталья Баранова, Дамир Сталин, Алексей Круглов. Они пожаловались, что такого рода ограничения помешали им провести акцию-митинг, так как для них не нашлось подходящей площадку. Все предлагаемые находились менее чем в 150 метрах от описанных в законе учреждений.

Судьи посовещавшись постановили, что самарский закон не должен содержать таких запретов. Для того, чтобы грамотно исполнять функцию государства по организации культурных акций, где люди могут выразить свое мнение, достаточно, по мнению судей, придерживаться норм федеральных законов.

Теперь власти должны убрать неконституционные строчки из законодательного акта. Более того, также должны поступить и во всех остальных регионах, где в законах содержатся подобные положения. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Вместе с тем, в КС напомнили, что приоритетными для организации таких акций должны быть согласованные гайд-парки. Однако, организаторы акций могут подавать запрос на проведение мероприятия в любом месте, главное - обосновать свое желание.

ИСТОЧНИК KP.RU