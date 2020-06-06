2020-06-06T00:15:44+03:00
Общество

Под Тольятти впервые испытали биологическое оружие

На борьбу за здоровье сосен лесники отправили мух
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Мухи трихограммы будут бороться с вредителямиФото: https://twitter.com/rosselhoscenter/status/1220331534630182912Мухи трихограммы будут бороться с вредителямиФото: https://twitter.com/rosselhoscenter/status/1220331534630182912
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В Самарской области применили новый способ борьбы с насекомыми-вредителями. Пока что в качестве эксперимента - в Ставропольском районе. Мух-трихограмм вырастили в московских лабораториях и испытали в Самарской области впервые в России. Эти паразитические наездники-яйцееды помогают бороться с звездчатым пильщиком-ткачом, главным врагом хвойных деревьев.

Биологическое оружие от вредителей используют в тех местах, где нельзя применять химические препараты. В Самарской области решили внедрять мушек двумя способами: развешивать садки на ветках деревьев и распылять яйца по территории всего экспериментального участка, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Взрослые мухи должны вылупиться уже через 2-3 дня и начнут изнутри уничтожать личинки пильщика-ткача. Кстати, этот способ обработки очень выгодный: 100 граммов мушек хватает на 200 гектаров леса. И если трихограммы в самарских лесах придутся ко двору, то через 2-3 году удастся избавиться от главного вредителя всех хвойных деревьев и защитить сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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