Под Тольятти впервые испытали биологическое оружие
В Самарской области применили новый способ борьбы с насекомыми-вредителями. Пока что в качестве эксперимента - в Ставропольском районе. Мух-трихограмм вырастили в московских лабораториях и испытали в Самарской области впервые в России. Эти паразитические наездники-яйцееды помогают бороться с звездчатым пильщиком-ткачом, главным врагом хвойных деревьев.
Биологическое оружие от вредителей используют в тех местах, где нельзя применять химические препараты. В Самарской области решили внедрять мушек двумя способами: развешивать садки на ветках деревьев и распылять яйца по территории всего экспериментального участка, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Взрослые мухи должны вылупиться уже через 2-3 дня и начнут изнутри уничтожать личинки пильщика-ткача. Кстати, этот способ обработки очень выгодный: 100 граммов мушек хватает на 200 гектаров леса. И если трихограммы в самарских лесах придутся ко двору, то через 2-3 году удастся избавиться от главного вредителя всех хвойных деревьев и защитить сосны.
ИСТОЧНИК KP.RU