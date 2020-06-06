Подпольный игорный клуб в Самаре скрывался под вывеской "Центр реализации скидочных купонов"

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июня в Самаре ликвидировали подпольный игорный клуб. Он размещался по адресу: ул.Победы, 149. В здании напротив расположен районный отдел опеки и попечительства. Заведение работало под вывеской "Центр реализации скидочных купонов", но внутри клиенты играли в азартные игры. До тех пор, пока туда не нагрянули полицейские и сотрудники прокуратуры Кировского района Самары.

- Организаторы разместили внутри 13 компьютеров, на которые установили программу для того, чтобы посетители могли играть онлайн, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в надзорном ведомстве. - Клиент отдавал деньги администратору, и тот давал ему доступ к игре. В случае выигрыша игрок забирал всю сумму.

Сотрудники полиции задержали администратора и охранника, которые работали в заведении, и изъяли все 13 системных блоков. Сейчас силовики устанавливают личности собственников и арендаторов помещения, выясняют, как долго работал подпольный игорный клуб и какой доход приносил. От этого будет зависеть тяжесть статьи, по которой в полиции возбудят уголовное дело.

Вместо скидок и купонов внутри нашли подпольный игорный клуб. Фото: прокуратура Кировского района

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU