2020-06-06T08:31:19+03:00
Происшествия

Подпольный игорный клуб в Самаре скрывался под вывеской "Центр реализации скидочных купонов"

Заведение размешалось в здании, расположенном прямо напротив органов опеки
Александра БУДАЕВА
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Доступ к азартным играм клиентам давали через интернет. Фото: прокуратура Кировского районаДоступ к азартным играм клиентам давали через интернет. Фото: прокуратура Кировского района
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5 июня в Самаре ликвидировали подпольный игорный клуб. Он размещался по адресу: ул.Победы, 149. В здании напротив расположен районный отдел опеки и попечительства. Заведение работало под вывеской "Центр реализации скидочных купонов", но внутри клиенты играли в азартные игры. До тех пор, пока туда не нагрянули полицейские и сотрудники прокуратуры Кировского района Самары.

- Организаторы разместили внутри 13 компьютеров, на которые установили программу для того, чтобы посетители могли играть онлайн, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в надзорном ведомстве. - Клиент отдавал деньги администратору, и тот давал ему доступ к игре. В случае выигрыша игрок забирал всю сумму.

Сотрудники полиции задержали администратора и охранника, которые работали в заведении, и изъяли все 13 системных блоков. Сейчас силовики устанавливают личности собственников и арендаторов помещения, выясняют, как долго работал подпольный игорный клуб и какой доход приносил. От этого будет зависеть тяжесть статьи, по которой в полиции возбудят уголовное дело.

Вместо скидок и купонов внутри нашли подпольный игорный клуб. Фото: прокуратура Кировского района

Вместо скидок и купонов внутри нашли подпольный игорный клуб. Фото: прокуратура Кировского района

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ИСТОЧНИК KP.RU

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