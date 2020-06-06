В Челно-Вершинском районе пьяный водитель чуть не погубил двух человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:03:51+03:00

В аварии, которая произошла по вине нетрезвого водителя, пострадали двое Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Машина, в которой он ехал, вылетела с дороги прямо в трубу

Изменить размер текста: A A

Вечером 5 июня в Челно-Вершинском районе два человека пострадали в аварии, которая произошла из-за пьяного водителя.

ЧП произошло около 8 часов вечера. 46-летний мужчина сел за руль машины, сколько алкоголя он выпил до этого, пока не установлено. Ехать было не особенно далеко, но утверждение "опыт не пропьешь" тут не сработало. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в водно-наливную трубу.

- По предварительным данным, это произошло из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, которая бы обеспечила ему постоянный контроль за движением, - пояснили корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.

В итоге в больницу попали двое: сам водитель и его 52-летний пассажир, об их самочувствии на данный момент ничего не известно.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, выясняет, привлекался ли водитель раньше и за какие нарушения. После того, как все обстоятельства, из-за которых могла произойти авария, будут тщательно изучены, силовики примут решение о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU