2020-06-06T09:03:51+03:00
Происшествия

В Челно-Вершинском районе пьяный водитель чуть не погубил двух человек

Машина, в которой он ехал, вылетела с дороги прямо в трубу
Александра БУДАЕВА
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В аварии, которая произошла по вине нетрезвого водителя, пострадали двоеВ аварии, которая произошла по вине нетрезвого водителя, пострадали двоеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером 5 июня в Челно-Вершинском районе два человека пострадали в аварии, которая произошла из-за пьяного водителя.

ЧП произошло около 8 часов вечера. 46-летний мужчина сел за руль машины, сколько алкоголя он выпил до этого, пока не установлено. Ехать было не особенно далеко, но утверждение "опыт не пропьешь" тут не сработало. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в водно-наливную трубу.

- По предварительным данным, это произошло из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, которая бы обеспечила ему постоянный контроль за движением, - пояснили корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.

В итоге в больницу попали двое: сам водитель и его 52-летний пассажир, об их самочувствии на данный момент ничего не известно.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, выясняет, привлекался ли водитель раньше и за какие нарушения. После того, как все обстоятельства, из-за которых могла произойти авария, будут тщательно изучены, силовики примут решение о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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