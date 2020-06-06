В Отрадном водитель автомобиля "Лада Веста" спровоцировал массовое ДТП
5 июня около 11 часов утра в Отрадном столкнулись три автомобиля. Полиция пока разбирается в обстоятельствах произошедшего, однако, по предварительным данным, все началось с ошибки, которую допустил водитель "Лады Веста".
- "Лада Веста" двигалась по улице Отрадной в направлении улицы Пионерской, на нерегулируемом перекрестке водитель не предоставил преимущество в движении "Приоре", в результате чего произошло первое столкновение, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.
От удара "Приору", за рулем которой сидел 18-летний паренек, отбросило на иномарку Toyota, которая на тот момент стояла на перекрестке, так произошло второе столкновение.
В итоге пострадали три машины, водители отделались легким испугом. В больницу попал один человек - женщина 50 лет, она ехала на пассажирском сидении "Приоры".
ИСТОЧНИК KP.RU