2020-06-06T10:00:38+03:00
Происшествия

В Отрадном водитель автомобиля "Лада Веста" спровоцировал массовое ДТП

В итоге пострадал один человек
Александра БУДАЕВА
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Перекресток между собой не поделили три автомобиляПерекресток между собой не поделили три автомобиляФото: ГУ МВД России по Самарской области
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5 июня около 11 часов утра в Отрадном столкнулись три автомобиля. Полиция пока разбирается в обстоятельствах произошедшего, однако, по предварительным данным, все началось с ошибки, которую допустил водитель "Лады Веста".

- "Лада Веста" двигалась по улице Отрадной в направлении улицы Пионерской, на нерегулируемом перекрестке водитель не предоставил преимущество в движении "Приоре", в результате чего произошло первое столкновение, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.

От удара "Приору", за рулем которой сидел 18-летний паренек, отбросило на иномарку Toyota, которая на тот момент стояла на перекрестке, так произошло второе столкновение.

В итоге пострадали три машины, водители отделались легким испугом. В больницу попал один человек - женщина 50 лет, она ехала на пассажирском сидении "Приоры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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