Двоих сызранцев отдали под суд за то, что они обворовали съемную квартиру
С Сызрани на скамью подсудимых отправили парня и девушку, ему - 20 лет, ей - 18, обоих обвиняют в совершении кражи.
- Молодой человек арендовал квартиру на несколько дней, позвал туда девушку. После ухода квартирантов из съемной жилплощади исчезли пылесос, микроволновая печь и электрический чайник. Владельцы обратились за помощью в полицию, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.
После того, как пострадавшие описали парня, силовики предположили, что он может быть причастен к еще одному преступлению - в феврале во время застолья кто-то снял со спящей женщины золотые серьги и украл ее мобильник. Описания подозреваемого в обоих случаях совпадали.
Сначала полицейские выяснили, куда воришки девали украденное - они все сдавали в комиссионный магазин, его сотрудники подтвердили, что видели и парня, и девушку, о которой говорили пострадавшие.
После этого силовики установили личности подозреваемых и задержали их. Парочке предъявлено обвинение в совершении кражи. Поскольку действовали они вместе и явно были в сговоре, им теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU