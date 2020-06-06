2020-06-06T11:29:56+03:00
Происшествия

Двоих сызранцев отдали под суд за то, что они обворовали съемную квартиру

По версии следствия, в сговоре были парень с девушкой, оба - не старше 20 лет
Александра БУДАЕВА
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Пострадавшие за помощью обратились в полициюПострадавшие за помощью обратились в полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С Сызрани на скамью подсудимых отправили парня и девушку, ему - 20 лет, ей - 18, обоих обвиняют в совершении кражи.

- Молодой человек арендовал квартиру на несколько дней, позвал туда девушку. После ухода квартирантов из съемной жилплощади исчезли пылесос, микроволновая печь и электрический чайник. Владельцы обратились за помощью в полицию, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.

После того, как пострадавшие описали парня, силовики предположили, что он может быть причастен к еще одному преступлению - в феврале во время застолья кто-то снял со спящей женщины золотые серьги и украл ее мобильник. Описания подозреваемого в обоих случаях совпадали.

Сначала полицейские выяснили, куда воришки девали украденное - они все сдавали в комиссионный магазин, его сотрудники подтвердили, что видели и парня, и девушку, о которой говорили пострадавшие.

После этого силовики установили личности подозреваемых и задержали их. Парочке предъявлено обвинение в совершении кражи. Поскольку действовали они вместе и явно были в сговоре, им теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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