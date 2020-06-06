2020-06-06T12:47:17+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе при опасном обгоне два человека погибли, один попал в больницу

Столкнулись автомобили, которые ехали в попутном направлении
Александра БУДАЕВА
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По предварительным данным, виновником аварии был водитель PeugeotПо предварительным данным, виновником аварии был водитель PeugeotФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня около семи часов утра в Красноармейском районе произошло страшное ДТП, в результате которого два человека погибли на месте, а третий попал в больницу.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot при обгоне не обеспечил необходимый боковой интервал и столкнулся с Renault, который двигался в попутном направлении, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - В результате Renault съехал в кювет и опрокинулся.

Внутри "перевертыша" были несколько человек: водитель и один из пассажиров погибли на месте. Еще один пассажир попал в больницу. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

- В условиях непогоды особенно важно быть бдительными на дороге, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям и соблюдать безопасную дистанцию, - советуют в областной ГИБДД. - Водитель обязан также учитывать этом интенсивность движения и особенности своей машины.

От удара Renault вылетел в кювет и перевернулся Фото: ГУ МВД России по Самарской области

От удара Renault вылетел в кювет и перевернулсяФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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