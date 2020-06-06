2020-06-06T14:44:23+03:00
Общество

Самарцам рассказали, как стать настоящим следователем

Сейчас начинается прием документов на поступление в академию СК РФ
Александра БУДАЕВА
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Самарские сироты могут подавать документы, чтобы учиться на следователяСамарские сироты могут подавать документы, чтобы учиться на следователяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские следователи сообщают о начале набора детей в академию Следственного комитета России. Пока документы принимают у детей-сирот и ребят, которые остались без попечения родителей.

- Отбор в академию проводится среди ребят с общим и средним профессиональным образованием, которые заканчивают учебе в 2020 году, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в региональном Следственном комитете. - Для поступления нужны результаты ЕГЭ по истории и обществознанию.

Чтобы стать следователем, нужно проучиться 5 лет по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности".

Со всеми вопросами можно обращаться в отдел кадров следственного управления по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 37, связаться с отделом можно по телефонам: 8(846) 339-12-28, 339-12-32.

Напомним, Следственный комитет ведет самые резонансные дела: коррупция среди чиновников, убийства, сотрудники этого ведомства расследуют случаи сексуального насилия и преступления, пострадавшими по которым являются дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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