2020-06-06T15:44:27+03:00
Общество

Дмитрий Азаров прочитал Волге стихотворение Пушкина

Губернатор Самарской области в день русского языка решил удивить горожан
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Волга - настоящая русская красавицаВолга - настоящая русская красавицаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарский губернатор Дмитрий Азаров в день рождения Александра Пушкина посвятил одно из стихотворений великого поэта русской реке, нашей красавице Волге. Видеозапись появилась в сети. Стихотворение "Красавица" как нельзя лучше подходит для любимой самарской реки.

- Все в ней гармония, все диво... она покоится игриво в красе торжественной своей, - эти строчки звучат, как признание в любви.

А в кадре меяются виды красавицы -Волги: вот она хмурится, вот пускает солнечные зайчики в лучах утреннего солнца, вот торжественно несет свои воды в обрамлении зеленеющих лесов.

А вам понравилось исполнение? А какое стихотворение Александра Пушкина вы любите больше всего?

Стихотворение, посвященное в Волге, прочитали в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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