Дмитрий Азаров прочитал Волге стихотворение Пушкина

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:44:27+03:00

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Самарский губернатор Дмитрий Азаров в день рождения Александра Пушкина посвятил одно из стихотворений великого поэта русской реке, нашей красавице Волге. Видеозапись появилась в сети. Стихотворение "Красавица" как нельзя лучше подходит для любимой самарской реки.

- Все в ней гармония, все диво... она покоится игриво в красе торжественной своей, - эти строчки звучат, как признание в любви.

А в кадре меяются виды красавицы -Волги: вот она хмурится, вот пускает солнечные зайчики в лучах утреннего солнца, вот торжественно несет свои воды в обрамлении зеленеющих лесов.

А вам понравилось исполнение? А какое стихотворение Александра Пушкина вы любите больше всего?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/783472" frameborder="0"></iframe> Стихотворение, посвященное в Волге, прочитали в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU