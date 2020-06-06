Дмитрий Азаров прочитал Волге стихотворение Пушкина
Самарский губернатор Дмитрий Азаров в день рождения Александра Пушкина посвятил одно из стихотворений великого поэта русской реке, нашей красавице Волге. Видеозапись появилась в сети. Стихотворение "Красавица" как нельзя лучше подходит для любимой самарской реки.
- Все в ней гармония, все диво... она покоится игриво в красе торжественной своей, - эти строчки звучат, как признание в любви.
А в кадре меяются виды красавицы -Волги: вот она хмурится, вот пускает солнечные зайчики в лучах утреннего солнца, вот торжественно несет свои воды в обрамлении зеленеющих лесов.
А вам понравилось исполнение? А какое стихотворение Александра Пушкина вы любите больше всего?
Стихотворение, посвященное в Волге, прочитали в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU