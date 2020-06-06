Стало известно, какая погода ожидает самарцев в воскресенье

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:17:01+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области завтра, 7 июня, и когда же в регионе закончатся дожди.

В ночь с субботы на воскресенье, как и днем 7 июня на территории области прогнозируются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 9-14 градусов, днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду.

- Все дело в области пониженного атмосферного давления, - объясняют в Приволжском УГМС. - Именно из-за него в большинстве районов пройдут грозы с порывистым ветром. В понедельник атмосферное давление начнет расти, интенсивность дождей уменьшится, станет теплее.

Тем не менее, по предварительным прогнозам, в понедельник, 8 июня Самару и область опять ждет совсем не летняя погода: дожди, ветер и +24°C днем.

ИСТОЧНИК KP.RU