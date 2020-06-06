В Тольятти нашли самые эпидемиологически опасные места заражения COVID
Самые эпидемиологически опасные места в Тольятти назвали в городской администрации. Конечно, это в первую очередь предположения, но они основаны на статистике. Власти объяснили, что 65% всех тех, кто заболел коронавирусом - это люди старше 50 лет. 43% из них пенсионеры, 11% безработные.
- Мы уверены, что люди заболели в городе, на ярмарках, в магазинах, в транспорте, в других общественных местах. Это значит, что нам нужно усилить ограничительные меры, видимо, они работают недостаточно хорошо, - рассказал глава города Сергей Анташев на заседании оперативного штаба.
Для того, чтобы ситуация улучшилась, власти опубликовали новое постановление об ограничительных мерах. Пляжи, парки, набережная и скверы закрыты. Ярмарки, магазины и торговые центры будут закрывать, как только заметят какие-либо нарушения
- С сегодняшнего дня – хватит уговаривать. В случае выявления нарушений прекращаем работу магазинов и ярмарок в полном объеме. Все уговоры закончены, - подчеркнул Сергей Анташев.
А вот слежку за перевозчиками поручат минтрансу: как отметили в горадминистрации, автобусы не подчиняются городским властям, но там творится настоящая анархия: никто не ходит в масках, ни водители, ни пассажиры.
ИСТОЧНИК KP.RU