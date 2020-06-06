2020-06-06T17:41:16+03:00
Общество

В Самаре 8 июня откроют магазин IKEA

В Самаре снова начинает работать магазин шведских товаров, но количество посетителей ограничат
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре заработает IKEAВ Самаре заработает IKEA
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В Самаре 8 июня открывается магазин IKEA. Он не работал с начала коронавирусных ограничений. Руководство обещает принять все меры безопасности. В магазин будут пускать ограниченное число покупателей одновременно, чтобы у них была возможность соблюдать социальную дистанцию.

Для того, чтобы покупатели знали, ждут ли их в магазине, на сайте будет размещен светофор, показывающий уровень загруженности магазина. На основании этой информации люди смогут планировать свой визит в магазин. Если народу будет слишком много, то покупателей попросят подождать в очереди. Также в Самаре покупателям предлагают оформить предварительную запись на возврат товаров через сайт.

Руководство магазинов отметило, что решение об их открытии приняли после оценки внутренней готовности магазинов обеспечить покупателям безопасность. Также в магазинах всем работникам будут мерить температуру, в залах установят защитные перегородки и санитайзеры, все предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, будут постоянно дезинфицировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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