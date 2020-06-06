Коронавирус в Самарскую область привезли из Бугуруслана

6 Июнь 2020 2020-06-06T20:17:59+03:00

5 июня заболевание выявили у 14 человек при профосмотре, также анализ оказался положительным у одного приехавшего из Бугуруслана

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В Самарской области 6 июня обнаружили коронавирус у человека, приехавшего из Бугуруслана в Оренбургской области. Днем ранее COVID 19 обнаружили у приезжего из Абхазии. На самом деле, привозного коронавируса в регионе не много. Чаще всего болезнь находят у тех, кто уже страдает ОРВИ и пневмонией, им делают тест и убеждаются, что во всем виновата новая инфекция.

Также в последние дни все чаще стали находить пневмонию при профилактических осмотрах граждан - медиков, работников социальных учреждений. 6 июня выявлено 17 человек с коронавирусом, столько же нашли накануне, 5 июня, до этого были 7 таких человек.

Всего в Самарской области на 6 июня зарегистрировано 3026 случаев заражения коронавирусом за все время. Хуже всего ситуация в Тольятти, в Самаре и в Сызрани. Накануне стало известно, что ситуация в Тольятти несколько хуже, чем официальная статистика - на имеющихся койках много мест занято людьми с пневмониями. Сейчас открывается еще 350 коек, и госпиталь на 550 коек. Также в городе введены дополнительные ограничения - нельзя гулять в парках, скверах, на пляже и набережной. Власти собираются закрывать магазины, если продавцы будут нарушать санитарные правила.

ИСТОЧНИК KP.RU