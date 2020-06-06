В Тольятти могут начать выпуск Renault Clio
В Тольятти, возможно, вскоре наладят выпуск Renault Cliо на АвтоВАЗе, об этом сообщает AvtoVAZ News.
На заводе, вероятно, будут производить как комплектующие, так и сами автомобили - запуск возможен примерно через полтора года.
Издание также предполагает, что Renault Cliо придет на смену модели Lada X-ray, переход от одного производства к другому как раз и может занять полтора года.
Напомним, автомобиль Lada X-ray в Тольятти производят с декабря 2015 года, продажи стартовали в феврале 2016-го.
Модель Renault Cliо впервые была представлено покупателям еще в 1990 году на Парижском автосалоне. Сс тех пор появилось четыре поколения этой модели: вторую запустили в производство в 1998-м, а третью - в 2005 году, четвертую - в 2012-м.
Официальные комментарии о возможности выпуска Renault Cliо на АвтоВАЗе пока не озвучивались и не публиковались.
ИСТОЧНИК KP.RU