В Тольятти могут начать выпуск Renault Clio

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:31:26+03:00

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В Тольятти, возможно, вскоре наладят выпуск Renault Cliо на АвтоВАЗе, об этом сообщает AvtoVAZ News.

На заводе, вероятно, будут производить как комплектующие, так и сами автомобили - запуск возможен примерно через полтора года.

Издание также предполагает, что Renault Cliо придет на смену модели Lada X-ray, переход от одного производства к другому как раз и может занять полтора года.

Напомним, автомобиль Lada X-ray в Тольятти производят с декабря 2015 года, продажи стартовали в феврале 2016-го.

Модель Renault Cliо впервые была представлено покупателям еще в 1990 году на Парижском автосалоне. Сс тех пор появилось четыре поколения этой модели: вторую запустили в производство в 1998-м, а третью - в 2005 году, четвертую - в 2012-м.

Официальные комментарии о возможности выпуска Renault Cliо на АвтоВАЗе пока не озвучивались и не публиковались.

ИСТОЧНИК KP.RU