В Самарской области котенок, с которого пытались снять скальп, выжил вместе со своим братиком

7 Июнь 2020 2020-06-06T23:21:38+03:00

Котят во время ливня нашла собака. Фото: НКО фонд "Доброе сердце мира"

Лечением малышей сейчас занимаются волонтеры, но смогут ли они выздороветь - большой вопрос

Изменить размер текста: A A

В поселке Прибрежный под Самарой в небольшой лесопосадке недалеко от жилых домов парень случайно нашел коробку с котятами. Молодой человек вышел погулять с собакой, лил дождь, вдруг собака привела его к коробке, внутри копошились два котенка.

Они мокли под дождем и тихонечко мяукали. У одного из малышей вся голова была в крови - впоследствии ветеринары обнаружили там страшную скальпированную рану.

Пока не известно, каким образом пострадали котята и кто их буквально выбросил во время проливного дождя. Сейчас их спасители считают, что главное - вылечить животных. Врачи говорят, что малыши получили сильное переохлаждение, а страшная травма на голове может привести к гибели.

Оба найденыша - девочки, у одной из них нашли вирусную инфекцию. Вторая, с раной на голове, настолько слаба, что ветеринары опасаются делать ей наркоз, хотя рану нужно зашивать.

Животным нужно лечение и реабилитация в ветеринарной клинике. Сейчас деньги на лечение котят собирает НКО фонд "Доброе сердце мира".

Найденыши тяжело больны, врачи пытаются бороться за их жизнь

Помочь малышам можно несколькими способами:

- при помощи перевода с банковских карт на сайте, обязательно сделайте пометку "для ID 14286"

- через СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500

ИСТОЧНИК KP.RU