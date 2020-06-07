2020-06-06T23:21:38+03:00
Общество

В Самарской области котенок, с которого пытались снять скальп, выжил вместе со своим братиком

Лечением малышей сейчас занимаются волонтеры, но смогут ли они выздороветь - большой вопрос
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Котят во время ливня нашла собака. Фото: НКО фонд "Доброе сердце мира"Котят во время ливня нашла собака. Фото: НКО фонд "Доброе сердце мира"
Изменить размер текста:

В поселке Прибрежный под Самарой в небольшой лесопосадке недалеко от жилых домов парень случайно нашел коробку с котятами. Молодой человек вышел погулять с собакой, лил дождь, вдруг собака привела его к коробке, внутри копошились два котенка.

Они мокли под дождем и тихонечко мяукали. У одного из малышей вся голова была в крови - впоследствии ветеринары обнаружили там страшную скальпированную рану.

Пока не известно, каким образом пострадали котята и кто их буквально выбросил во время проливного дождя. Сейчас их спасители считают, что главное - вылечить животных. Врачи говорят, что малыши получили сильное переохлаждение, а страшная травма на голове может привести к гибели.

Оба найденыша - девочки, у одной из них нашли вирусную инфекцию. Вторая, с раной на голове, настолько слаба, что ветеринары опасаются делать ей наркоз, хотя рану нужно зашивать.

Животным нужно лечение и реабилитация в ветеринарной клинике. Сейчас деньги на лечение котят собирает НКО фонд "Доброе сердце мира".

Найденыши тяжело больны, врачи пытаются бороться за их жизнь

Найденыши тяжело больны, врачи пытаются бороться за их жизнь

Помочь малышам можно несколькими способами:

- при помощи перевода с банковских карт на сайте, обязательно сделайте пометку "для ID 14286"

- через СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области котенок, с которого пытались снять скальп, выжил вместе со своим братиком
"Вы приближаете меня к мечте!": подросток из Тольятти стал на шаг ближе к перерождению
В Самаре зафиксирован самый высокий уровень заражения COVID за месяц
В Самаре 7 июня решат, как жить дальше с коронавирусом
Назван источник заражения коронавирусом в Тольятти
Жителям Самары пообещали желтый уровень опасности в воскресенье
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 июня 2020 года: стал известен возраст больных
Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 июня 2020 года: 65 заболевших и толпы без масок
В Тольятти могут начать выпуск Renault Clio
В Самарской области будут закрывать магазины, где нарушают санитарную безопасность
В Самарской области предприниматель заснял на видео главу администрации, который вел прием граждан без маски
Еще 77 человек в Самарской области победили коронавирус
В Самаре суд разберется, можно ли было спасти девушку, которая вернулась из Индии с экзотической болезнью
Коронавирус в Самарскую область привезли из Бугуруслана
В Самаре 8 июня откроют магазин IKEA
В Тольятти нашли самые эпидемиологически опасные места заражения COVID
Стало известно, какая погода ожидает самарцев в воскресенье
Дмитрий Азаров прочитал Волге стихотворение Пушкина
В Самаре вынесли приговор женщине, которая случайно убила мужа в новогоднюю ночь
Самарцам рассказали, как стать настоящим следователем
На жителей Самарской области за сутки составили 48 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Красноармейском районе при опасном обгоне два человека погибли, один попал в больницу
В Самарской области из-за коронавируса умерли еще два пациента
Стало известно, как заболели коронавирусом 6 июня еще 104 жителя Самарской области
Двоих сызранцев отдали под суд за то, что они обворовали съемную квартиру
Число заболевших коронавирусом в Самарской области 6 июня перевалило за 3000 человек
Мать троих детей из Тольятти пытается обжаловать приговор по делу о мошенничестве
В Отрадном водитель автомобиля "Лада Веста" спровоцировал массовое ДТП