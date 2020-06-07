В Самаре 7 июня решат, как жить дальше с коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T01:54:19+03:00

Напомним, что ограничения в регионе действуют по 8 июня. А что будет дальше предстоит решить

Изменить размер текста: A A

В Самарской области 7 июня должны определиться с тем, как жить дальше с коронавирусом. Последнее постановление губернатора Самарской области продлевает режим повышенной готовности и ряд ограничений в регионе до 8 июня. Это будет понедельник. Какой будет жизнь в губернии дальше, должны решить в оперативном штабе, также свое мнение должен высказать Роспотребнадзор. Предварительные предложения отправили уже в пятницу.

Вот только пока неизвестно, насколько будет возможным снять ограничения, как это предлагают власти. В Самаре 7 июня выросло число заболевших - число пациентов достигло 65. В целом по области ситуация не намного лучше. В Тольятти тоже растет число пациентов больниц, коронавирус нашли не у всех, но под присмотром медиков много людей с пневмонией.

Сейчас в регионе действует ряд ограничений. Однако уже принято много послаблений. Работает большая часть торговых точек, люди ходят на работу, можно гулять в парках, сквере и на набережной. Нужно носить маски, но этому правилу следуют немногие.

Пока что в Сызрани и Тольятти ограничения только ужесточили, что будет с Самарой - станет известно уже в воскресенье. КП-Самара расскажет обо всех новых правилах жизни в регионе с 8 июня. Кстати, стоит напомнить, что 24 июня в Самаре состоится Парад Победы. Если эпидемиологическая ситуация будет благополучной, то на трибуны пустят зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU