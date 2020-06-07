2020-06-07T01:54:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре 7 июня решат, как жить дальше с коронавирусом

Напомним, что ограничения в регионе действуют по 8 июня. А что будет дальше предстоит решить
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители ждут новых послабленийЖители ждут новых послабленийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области 7 июня должны определиться с тем, как жить дальше с коронавирусом. Последнее постановление губернатора Самарской области продлевает режим повышенной готовности и ряд ограничений в регионе до 8 июня. Это будет понедельник. Какой будет жизнь в губернии дальше, должны решить в оперативном штабе, также свое мнение должен высказать Роспотребнадзор. Предварительные предложения отправили уже в пятницу.

Вот только пока неизвестно, насколько будет возможным снять ограничения, как это предлагают власти. В Самаре 7 июня выросло число заболевших - число пациентов достигло 65. В целом по области ситуация не намного лучше. В Тольятти тоже растет число пациентов больниц, коронавирус нашли не у всех, но под присмотром медиков много людей с пневмонией.

Сейчас в регионе действует ряд ограничений. Однако уже принято много послаблений. Работает большая часть торговых точек, люди ходят на работу, можно гулять в парках, сквере и на набережной. Нужно носить маски, но этому правилу следуют немногие.

Пока что в Сызрани и Тольятти ограничения только ужесточили, что будет с Самарой - станет известно уже в воскресенье. КП-Самара расскажет обо всех новых правилах жизни в регионе с 8 июня. Кстати, стоит напомнить, что 24 июня в Самаре состоится Парад Победы. Если эпидемиологическая ситуация будет благополучной, то на трибуны пустят зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре зафиксирован самый высокий уровень заражения COVID за месяц
В Самаре 7 июня решат, как жить дальше с коронавирусом
Назван источник заражения коронавирусом в Тольятти
Жителям Самары пообещали желтый уровень опасности в воскресенье
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 июня 2020 года: стал известен возраст больных
Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 июня 2020 года: 65 заболевших и толпы без масок
В Тольятти могут начать выпуск Renault Clio
В Самарской области будут закрывать магазины, где нарушают санитарную безопасность
В Самарской области предприниматель заснял на видео главу администрации, который вел прием граждан без маски
Еще 77 человек в Самарской области победили коронавирус
В Самаре суд разберется, можно ли было спасти девушку, которая вернулась из Индии с экзотической болезнью
Коронавирус в Самарскую область привезли из Бугуруслана
В Самаре 8 июня откроют магазин IKEA
В Тольятти нашли самые эпидемиологически опасные места заражения COVID
Стало известно, какая погода ожидает самарцев в воскресенье
Дмитрий Азаров прочитал Волге стихотворение Пушкина
В Самаре вынесли приговор женщине, которая случайно убила мужа в новогоднюю ночь
Самарцам рассказали, как стать настоящим следователем
На жителей Самарской области за сутки составили 48 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Красноармейском районе при опасном обгоне два человека погибли, один попал в больницу
В Самарской области из-за коронавируса умерли еще два пациента
Стало известно, как заболели коронавирусом 6 июня еще 104 жителя Самарской области
Двоих сызранцев отдали под суд за то, что они обворовали съемную квартиру
Число заболевших коронавирусом в Самарской области 6 июня перевалило за 3000 человек
Мать троих детей из Тольятти пытается обжаловать приговор по делу о мошенничестве
В Отрадном водитель автомобиля "Лада Веста" спровоцировал массовое ДТП