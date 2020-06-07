2020-06-07T09:22:17+03:00
Общество

В Сызрани установлен новый суточный рекорд по количеству осадков

Ливень 6 июня оказался обильным
Евгения ВАСИНА
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Дождь - не повод унывать!Дождь - не повод унывать!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 6 июня на территории Самарской области шли обильные дожди. Осадков было так много, что в одном из городов региона был побит 18-летний рекорд по суточному количеству осадков.

Как сообщают специалисты Приволжского УГМС, в Сызрани выпало 38,4 мм осадков, что на 21,2 мм больше, чем в тот же день в 2002 году. Прошлый суточный рекорд составил 17,2 мм осадков.

Синоптики также отметили, что еще несколько дней в Самарской области будет дождливо.

- С 6-8 июня в большинстве районов области пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром, дневные температуры воздуха немного понизятся. В понедельник с ростом атмосферного давления дожди начнут прекращаться, их интенсивность уменьшится. Температурный фон повысится, - сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Региональное МЧС в свою очередь предупреждают, что в области объявлен желтый уровень опасности. Местами по области ожидается сильный дождь и туман

ИСТОЧНИК KP.RU

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