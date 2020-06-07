В Самарской области фура смяла ВАЗ 2106
ДТП с пострадавшими произошло 6 июня в Сызранском районе Самарской области. Примерно в 15:00 на автодороге «Обход г. Сызрани» столкнулись большегруз «Вольво ФМ» с полуприцепом и ВАЗ 2106.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 63-летний водитель автомобиля «Вольво ФМ» разворачивался с правой по ходу движения обочины. Однако мужчина не убедился в безопасности маневра. В итоге фура столкнулась с автомобилем ВАЗ 2106, которым управлял 59-летний водитель. Автомобиль ехал в попутном направлении.
В результате ДТП пассажирки легковушки, одной из которых 59 лет, а другой 58, получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас им назначено амбулаторное лечение. О судьбе водителя в пресс-службе не сообщили.
Теперь по факту ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU