Подводные фото завораживают: самарские дайверы показали красоты Голубого озера

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:09:47+03:00

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Голубое озеро, что находится в Сергиевском районе Самарской области, всегда привлекало туристов. Но особенно оно интересно для дайверов. Накануне инструктор по дайвингу, организатор дайвинг центр и дайвинг клуба SCUBA-MAFIA Дмитрий Ефремычев поделился фотографиями с очередного погружения.

Автор фото Дмитрий ЕфремычевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- 6 июня одним днём опять сгоняли на Голубое озеро, поныряли сделали пару пробных погружений, ну и конечно подводное фото. Везде лил дождь, но на озере, как ни странно тишина и даже солнце потом выглянуло. Как всегда день супер! – рассказал инструктор на своей странице.

Автор фото Дмитрий ЕфремычевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В беседе с корреспондентом КП-Самара, Дмитрий рассказал, что он обучает людей основам подводных погружений, организовывает подобные туры и, разумеется, следит за безопасностью во время подводных «прогулок» - Все подобные погружения происходят организованно, безопасно и соблюдением всех необходимых правил.

Автор фото Дмитрий ЕфремычевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Карантин не помеха экспедициям. Практически каждую неделю участники дайвинг центр отправляются в очередную экспедицию.

Автор фото Дмитрий ЕфремычевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На следующей неделе поедем в Пермский край в Ординскую пещеру нырять. А так мы много по миру и стране ездили. Все фотографии выкладываем у себя на сайте www.scuba-mafia.ru, там уже скопилась хорошая коллекция, есть что посмотреть, - отмечает Дмитрий и приглашает присоединиться к будущим путешествиям.

ИСТОЧНИК KP.RU