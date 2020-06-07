Самарцев предупредили о монстрах-мошенниках, выманивающих деньги

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:58:50+03:00

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«За приятным голосом могут скрываться настоящие монстры мошенничества» - предупреждают полицейские и призывают не попадаться на уловки телефонных аферистов. А чтобы жители Самарской области точно могли распознать «монстров мошенников» ГУ МВД России по Самарской области вместе с Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка придумали креативные памятки.

Разные варианты телефонных мошенничеств представляют разные монстры, которые уже попались в руки правохранителей. Так, например, рыжий и рогатый монстр в медицинской маске предлагал рецепт секретного лекарства, но его распознал антивирус. А одноглазый монстр с пышными губами рассылала спам о крупном выигрыше и требовала оплатить комиссию. Но ее вычислили, потому что всем известно, что случайных выигрышей не бывает.

- За приятными голосами могут скрываться аферисты! – предупреждают организаторы проекта. - Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел!

Связаться с правохранителями можно по телефону дежурной части Главного управления МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22 или 020.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/783577" frameborder="0"></iframe> Самарцам рассказали, какие монстры выманивают у них деньги по телефону и в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU