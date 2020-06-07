Тольяттинцев возмутили нарушители самоизоляции, купающиеся в фонтане

7 Июнь 2020 2020-06-08T08:49:12+03:00

Отдыхающие не соблюдали рекомендации по социальной дистанции и были без защитных масок

Изменить размер текста: A A

Жители Тольятти засекли в одном из скверов города злостных нарушителей ограничительных мер, принятых в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Несколько человек не только нарушили рекомендации по самоизоляции, но и были застуканы в фонтане без защитных масок. О социальной дистанции нарушители тоже забыли.

- Администрация вроде бы на словах меры ограничения усилила, а по факту даже в еще не открытом сквере не можете пресечь их нарушения, - негодует один из жителей города. Своими эмоциями и фотографией нарушителей он поделился в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черное Белое ТОЛЬЯТТИ».

Напомним, с 5 июня 2020 года в Тольятти введены новые жесткие ограничения для жителей. Для прогулок закрыты парки, скверы, набережная и пляжи. За магазинами власти обещали следить с особым вниманием, нарушителей будут закрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU