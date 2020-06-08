2020-06-08T11:07:31+03:00
Общество

В Самаре необычным способом поблагодарили медиков, спасающих жизнь

На стене дома но Ново-Садовой появилось огромное изображение врача с сердцем в руках
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Мурал полностью завершенМурал полностью завершенФото: Александра БУДАЕВА
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В Самаре завершили рисовать мурал, посвященный врачам, на стене дома на ул. Ново-Садовая, 200. На фасаде появилось изображение медработника, который держит в руках сердце - Самарскую область. Внизу же выстраивается молекула ДНК. Инициаторами появления подобного мурала стала инициативная городская молодежь.

Я являюсь волонтером акции "Мы вместе". Мы решили, что мы творческая активная молодежь можем поддержать врачей, подарив им такой рисунок. Кстати,мурал появится и в Тольятти, там уже приступили к созданию рисунка. Наша цель - популяризовать профессию врача, чтобы их благодарили не только во время пандемии, - говорит резидент арт-кластера Таврида Татьяна Захарова.

Ребят поддержали местные власти и спонсоры, которые помогли купить краску и другие материалы.

- Это была большая командная работа молодежи губернии. Важно, что нас поддержали органы местного самоуправления. Мы надеемся, что видев наш мурал, люди задумаются о том, с каким уважением нужно относиться к представителям профессии "врач", - говорит Анастасия Софьина, председатель Самарского союза молодежи.

Авот так художники работали над изображением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Авот так художники работали над изображениемФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Работать над муралом взялись художники, которые уже рисовали на доме символический образ к победе сборной России в игре ЧМ 2018. Теперь же им удалось приложить руку к благодарности медикам.

- Мы часто свою работу исполняем в собственном стиле. Союз молодежи дал тему, свои пожелания, и мы уже в своем стиле сделали набросок и согласовали. Этот мурал посвящен всем медикам, - поведал художник Семен Маверский/

Кстати, такая же картина, посвященная героической работе медиков, появится в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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