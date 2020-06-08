На козырьке подъезда жилого дома в Самаре нашли тело ребенка

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:49:56+03:00

Погибшей девочке было всего 5 лет

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29 мая в Самаре произошла трагедия: на Заводском шоссе, 46 погиб ребенок 2015 года рождения. По данным собственных источников «КП-Самара», тело малышки обнаружили на козырьке подъезда. Предположительно, она упала с седьмого этажа, когда ее родителей не было дома.

Было ли это несчастным случаем и как все произошло в тот день, сейчас пытаются выяснить следователи.

- В настоящее время мы продолжаем устанавливать обстоятельства гибели ребенка, - прокомментировали ситуацию в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, семья погибшей на профилактических учетах не состояла, девочка была желанным ребенком, и ее родители сейчас безутешны.

Напомним, каждый год, как только становится тепло, и обитатели многоэтажек открывают окна, то и дело происходят ЧП: стоит взрослым отвлечься на минуту, как дети выдавливают москитные сетки и выпадают из окон квартир. В большинстве случаев малыши погибают. ЧП на Заводском шоссе в этом году стало первым подобным фактом.

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ИСТОЧНИК KP.RU