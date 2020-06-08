2020-06-08T19:36:31+03:00
Происшествия

Жители Самарской области засняли вихри, торнадо и смерчи

Удивительные природные явления видели в разных районах области [фото, видео]
Александра БУДАЕВА
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Этот кадр был сделан в Кошкинском районе. Автор фото и видео: Александр СоколовЭтот кадр был сделан в Кошкинском районе. Автор фото и видео: Александр СоколовФото: принтскрин видео.
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Сегодня сразу несколько жителей Самарской области выложили в интернет видео удивительного природного явления. Кто-то называет его смерчем, другие - вихрем, третьи - торнадо. Что бы это ни было, но потоки вращающегося воздуха протянулись от черных туч до самой земли.

Такие картины удалось заснять в сельских районах: Сергиевском и Кошкинском.

- Я видео снимал в деревне Белоозерной Кошкинского района, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" Александр Соколов. - Это было послеобеденное время.

На видео видно, что вихрь завис не очень далеко от жилых домов, и зритель сразу задается вопросом: куда же он пойдет?

Напомним, жителей Самарской области все чаще предупреждают о сильных ветрах, последние дни были "богаты" на грозы с впечатляющими молниями. Однако таких удивительных природных явлений, как вихри, пожалуй, припомнить сложно.

Уважаемые читатели пишите в комментариях, в каких еще районах можно было видеть нечто подобное и пострадали ли где-то жилые дома.

Очевидцы сняли на видео торнадо в Самарской области.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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