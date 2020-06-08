2020-06-08T22:46:49+03:00
Происшествия

В Самаре иномарка протаранила припаркованную "Газель"

Очевидцы сообщают о двух пострадавших
Александра БУДАЕВАВера ЦЫГАНКОВА
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Очевидцы говорят, что водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Фото: Стас ОстроуховОчевидцы говорят, что водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Фото: Стас Остроухов
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Сегодня вечером в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили корреспондентам "КП-Самара" очевидцы, в произошедшем, вероятнее всего, виноват водитель Geely:

- Он пошел на обгон справа, не увидел припаркованную "Газель" и въехал прямо в нее, - говорят свидетели произошедшего.

ЧП произошло в районе дома №141 по ул.Победы, это в районе перекрестка ул.Победы и Кузнецкого переулка.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Очевидцы с места событий сообщают о двух пострадавших, одного из которых на машине "Скорой помощи" увезли в больницу. Какие травмы получили люди, сидевшие внутри иномарки, пока не известно.

"Газель" была припаркована, были ли внутри люди, пока не ясно. Фото: Стас Остроухов

"Газель" была припаркована, были ли внутри люди, пока не ясно. Фото: Стас Остроухов

ИСТОЧНИК KP.RU

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