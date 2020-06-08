В Самаре иномарка протаранила припаркованную "Газель"
Сегодня вечером в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщили корреспондентам "КП-Самара" очевидцы, в произошедшем, вероятнее всего, виноват водитель Geely:
- Он пошел на обгон справа, не увидел припаркованную "Газель" и въехал прямо в нее, - говорят свидетели произошедшего.
ЧП произошло в районе дома №141 по ул.Победы, это в районе перекрестка ул.Победы и Кузнецкого переулка.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Очевидцы с места событий сообщают о двух пострадавших, одного из которых на машине "Скорой помощи" увезли в больницу. Какие травмы получили люди, сидевшие внутри иномарки, пока не известно.
"Газель" была припаркована, были ли внутри люди, пока не ясно. Фото: Стас Остроухов
ИСТОЧНИК KP.RU