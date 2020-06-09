В Самарской области могут создать реестр детей, жизни которых зависят от незарегистрированных в России лекарств

9 Июнь 2020 2020-06-09T00:37:05+03:00

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Сотрудники благотворительных фондов на встрече с общественниками и чиновниками рассказали о насущной проблеме: все сложнее обеспечивать тяжело больных детей препаратами, от которых зависит их жизнь. Особенно - если эти препараты не зарегистрированы официально в России.

Да, есть позиция Верховного суда о том, что чиновники не могут отказывать детям-инвалидам в бесплатном обеспечении лекарствами, даже если они не зарегистрированы в России. Но по факту на местах всегда найдутся свои нюансы: в частности, сотрудники минздрава Самарской области говорят, что это незаконно - назначать пациенту подобные лекарства, плюс в бюджете на это деньги не предусмотрены.

В итоге забота о пациентах, чья жизнь завит от заграничных лекарств, которые в России "не аккредитованы", ложится на плечи родителей (которые то и дело становятся жертвами мошенников) и благотворительных фондов. Число пожертвований у последних из-за пандемии коронавируса резко упало, а значит, и возможностей покупать дорогостоящие лекарства, стало меньше.

Как рассказала корреспондентам "КП-Самара" исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест, в итоге во время заседания удалось найти некий компромисс: в области попытаются проработать вопрос создания реестра детей, которые нуждаются в незарегистрированных на территории РФ лекарствах. Это позвонит подсчитать, сколько денег нужно на их закупки. Плюс понятно, что крайне важно упростить процедуру для назначения таких лекарств неизлечимо больным детям и процесс получения разрешения врачебных комиссий для того, чтобы такие медикаменты можно было купить. Все это возможно лишь после внесения изменений в региональный бюджет и территориальную программу оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU