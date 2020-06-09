2020-06-09T08:22:21+03:00
Общество

В Самаре перекроют проезд по Заводскому шоссе

Речь идет об участке от Авторы до XXII Партсъезда
Владислав КИРСАНОВ
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Ограничение будет действовать до 24 июняОграничение будет действовать до 24 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент градостроительства Самары рассказал, что с завтра, 10 июня, будет временно ограничен проезд транспорта по участке Заводского шоссе. Речь идет о реконструируемом месте от улицы Авторы до XXII Партсъезда.

– Там будет происходить обустройство водовода в районе АЗС. Работы будут вестись с 10 по 24 июня. Разработана схеме объезда. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут следования, – говорится в сообщении ведомства.

Схема объезда ФОТО: Департамент градостроительства Самары

Схема объезда ФОТО: Департамент градостроительства Самары

У горожан также попросили извинений за временные неудобства. Самарцы смогут объехать данный участок параллельным улицам. Отметим, что это не первое перекрытие улиц в столице региона. Ранее ограничили проезд по улицам Солнечной и Физкультурной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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