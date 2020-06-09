В Самаре перекроют проезд по Заводскому шоссе
Департамент градостроительства Самары рассказал, что с завтра, 10 июня, будет временно ограничен проезд транспорта по участке Заводского шоссе. Речь идет о реконструируемом месте от улицы Авторы до XXII Партсъезда.
– Там будет происходить обустройство водовода в районе АЗС. Работы будут вестись с 10 по 24 июня. Разработана схеме объезда. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут следования, – говорится в сообщении ведомства.
Схема объезда ФОТО: Департамент градостроительства Самары
У горожан также попросили извинений за временные неудобства. Самарцы смогут объехать данный участок параллельным улицам. Отметим, что это не первое перекрытие улиц в столице региона. Ранее ограничили проезд по улицам Солнечной и Физкультурной.
ИСТОЧНИК KP.RU