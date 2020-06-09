В Самарской области коронавирусом заразилась сотня врачей

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:00:17+03:00

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В Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразилось около сотни медицинских работников. Это сотрудники как коронавирусных госпиталей, так и врачи скорой помощи и обычных поликлиник. Такие данные озвучили в региональном министерстве здравоохранения.

- К сожалению, несмотря на все меры защиты, заражения медработников не удалось избежать ни одной из стран, в которых развернулась эпидемия нового вируса, - пояснил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко журналисту «КП-Самара». – Медики везде входят в повышенную группу риска по заражению. Кроме того, они, как и все остальные, ходят в магазины, пользуются общественным транспортом, где также существует опасность заражения.

Все заболевшие медики сразу же были отправлены на больничный и получили необходимое лечение в полном объеме. А на их место на коронавирусном фронте были привлечены другие врачи и медсестры.

- Переход на работу с коронавирусными больными – строго доброволен, - подчеркнул Сергей Вдовенко. – Мы никого не заставляем в приказном порядке, и не допускаем к работе с коронавирусом медиков старше 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU