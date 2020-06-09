В Самарской области велосипедист под наркотиками устроил ДТП

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:22:39+03:00

Сам же велосипедист и пострадал в аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 8 июня, в Хворостянском районе Самарской области произошло ДТП. 54-летний мужчина ехал на велосипеде по автодороге «Осинки - Приволжье - Хворостянка». При повороте налево он врезался в «Кию», за рулем которой был 22-летний водитель.

– В результате велосипедист пострадал. Ему было назначено амбулаторное лечение. Позже выяснилось, что взрослый мужчина в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU