В Самаре на 10 дней перекроют еще один участок Физкультурной
Администрация Самары предупредила водителей о том, что завтра, 10 июня, с 8 утра перекроют движение по улице Физкультурной. Речь идет об участке на перекрестке с Матросова. Там будут проводить техническое перевооружение теплотрассы.
– Просим автомобилистов с пониманием отнестись к мерам во время ремонтных работ по подготовке теплосетей к грядущему отопительному сезону. Заранее планируйте свой маршрут следования, – говорится в обращении властей.
Отмечаются, что работы должны закончить до 20 июня текущего года. Ранее для тех же целей был перекрыт другой участок Физкультурной – от Севастопольской до проспекта Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU