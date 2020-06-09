В Самаре на 10 дней перекроют еще один участок Физкультурной

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:23:25+03:00

На этот раз работы будут вестись на пересечении с улицей Матросова

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Администрация Самары предупредила водителей о том, что завтра, 10 июня, с 8 утра перекроют движение по улице Физкультурной. Речь идет об участке на перекрестке с Матросова. Там будут проводить техническое перевооружение теплотрассы.

– Просим автомобилистов с пониманием отнестись к мерам во время ремонтных работ по подготовке теплосетей к грядущему отопительному сезону. Заранее планируйте свой маршрут следования, – говорится в обращении властей.

Отмечаются, что работы должны закончить до 20 июня текущего года. Ранее для тех же целей был перекрыт другой участок Физкультурной – от Севастопольской до проспекта Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU