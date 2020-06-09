2020-06-09T17:14:32+03:00
Общество

Самарцам рассказали, куда жаловаться на людей без масок

Появился телефон горячей линии, куда можно доложить о нарушителях режима
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Самарцам рассказали, куда звонитьСамарцам рассказали, куда звонить
Изменить размер текста:

Жителей Самары попросили помочь властям следить за тем, как в городе соблюдают режим повышенной готовности. Его продлили до 16 июня, причем губернатор особенно подчеркнул: никаких послаблений масочного режима. Более того, предприниматели теперь обязаны следить, чтобы никто в магазинах, других общественных местах не находился без этого средства защиты.

Власти намерены постоянно проверять, насколько хорошо жители соблюдают режим самоизоляции, носят ли маски, соблюдают ли социальную дистанцию. Но помочь им должны и сами горожане. Появился номер телефона горячей линии, куда можно позвонить и пожаловаться на разгулявшихся или безответственных сограждан.

Так что, видите, как в магазинах разгуливают толпы без масок, - звоните 8 (846) 998-67-07. Режим работы горячей линии с 8.00 до 20.00 ежедневно, в том числе и в выходные дни. Сюда же можно пожаловаться и на шумные компании, которые собираются более чем по 2-3 человека и не соблюдают дистанцию.

Администрация Самары призывает не стесняться и помогать соседям стать лучше, пусть и таким способом. Ну а всех горожан власти просят: надевайте маски, соблюдайте социальное расстояние, и тогда ограничения скоро снимут, и вирус никому не будет угрожать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарцам рассказали, куда жаловаться на людей без масок
Молодежный состав «Крыльев» закончил сезон на 4 месте
В Самаре для наполнения озера в парке Металлургов подключили резервное водоснабжение
Защитник «Крыльев Советов»: «Мы задолжали нашим болельщикам»
В Самаре на 10 дней перекроют еще один участок Физкультурной
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
В Самаре в дежурные группы детсадов ходят почти 7 тысяч малышей
В Самаре товары с «Авито» теперь можно отправить по предоплаченной доставке «Почтой России»
Власти рассказали о самых крупных очагах коронавируса в Самарской области
В селе Малая Малышевка появится комплекс детских и спортивных площадок
В Самарской области сделано более 200 тысяч тестов на коронавирус
Праздник онлайн: КНПЗ устроил для ребят «День безграничных возможностей»
Тольяттинский предприниматель попытался за 200 тысяч рублей подкупить полицейского
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области