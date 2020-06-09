Самарцам рассказали, куда жаловаться на людей без масок

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:14:32+03:00

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Жителей Самары попросили помочь властям следить за тем, как в городе соблюдают режим повышенной готовности. Его продлили до 16 июня, причем губернатор особенно подчеркнул: никаких послаблений масочного режима. Более того, предприниматели теперь обязаны следить, чтобы никто в магазинах, других общественных местах не находился без этого средства защиты.

Власти намерены постоянно проверять, насколько хорошо жители соблюдают режим самоизоляции, носят ли маски, соблюдают ли социальную дистанцию. Но помочь им должны и сами горожане. Появился номер телефона горячей линии, куда можно позвонить и пожаловаться на разгулявшихся или безответственных сограждан.

Так что, видите, как в магазинах разгуливают толпы без масок, - звоните 8 (846) 998-67-07. Режим работы горячей линии с 8.00 до 20.00 ежедневно, в том числе и в выходные дни. Сюда же можно пожаловаться и на шумные компании, которые собираются более чем по 2-3 человека и не соблюдают дистанцию.

Администрация Самары призывает не стесняться и помогать соседям стать лучше, пусть и таким способом. Ну а всех горожан власти просят: надевайте маски, соблюдайте социальное расстояние, и тогда ограничения скоро снимут, и вирус никому не будет угрожать.

ИСТОЧНИК KP.RU