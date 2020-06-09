2020-06-09T21:14:49+03:00
Происшествия

В Самаре на перекрестки улиц Аврора и Гагарина загорелась легковушка

Автомобилистам пришлось срочно искать огнетушители
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "ДТП 163 Самара" (dtp_163/VK.com)Фото группы "ДТП 163 Самара" (dtp_163/VK.com)Фото: СОЦСЕТИ
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Неприятное происшествие приключилось с отечественной красной легковушкой в Самаре. ВАЗ 2199 неожиданно задымилась прямо на перекрестке улиц Аврора и Юрия Гагарина. Произошло это во вторник, 9 июня, вечером.

Из-под капота автомобиля повалили клубы черного дыма. К счастью, автолюбитель успел вовремя остановиться. Справится с неприятностью помогли другие участники движения. Несколько машин остановились, водители достали огнетушители и поспешили к дымящейся машине.

Сейчас подробности ЧП выясняются, но судя по фото, что очевидцы выложили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП 163 Самара», серьезные последствий удалось избежать. Им удалось справиться с возгоранием своими силами. На асфальте остался след от огнетушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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