В самарский гипермаркет «Лента» из-за пригоревшей еды приехали пожарные

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:59:11+03:00

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Во вторник, 9 июня сотрудникам МЧС России по Самарской области пришлось выезжать на вызов по повышенному рангу опасности. В 20:57 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в продуктовом гипермаркете «Лента», что находится в Промышленном районе, по адресу ул. Физкультурная, 141.

Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2. К счастью, оказалось, что столь серьёзная помощь не нужна.

В 21:01 сотрудники МЧС проверили помещения гипермаркета и выяснили, то причина тревоги – пиццерия, что находится на территории магазина. На кухне общепита пригорела еда. Дым от испорченной пищи и стал причиной срабатывания сигнализации.

Обошлось без погибших и пострадавших, эвакуация также не проводилась. Для того чтобы убедится в безопасности, привлекались 69 человек, 23 ед. техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 17 ед. техники.

ИСТОЧНИК KP.RU