Жители поселка Жареный Бугор пожаловались президенту РФ на песчаный карьер, который грозит оставить их без воды

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:30:59+03:00

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Жители Краноярского района бьют тревогу: в 450 метрах от поселка Жареный Бугор появился песчаный карьер. День ото дня он растет вширь и углубляется, а народ паникует:

- Мы ждем экологической катастрофы? Да они же оставят без воды и наш поселок, и санаторий Циолковский, и строящийся «Экопарк», - местные жители всю весну пытались добиться приостановки работ через местных властей, а 2 июня собрали полсотни подписей и все-таки отправили обращение на имя главы государства.

Корреспондентам «КП-Самара» они предоставили часть переписки с надзорными ведомствами: прокуратура Красноярского района их обращение отправила в министерство лесного хозяйства, оттуда его перенаправили в Россельхознадзор Самарской области.

В итоге удалось выяснить, что работы в карьере ведет ООО «СЭНДИ» на основании лицензии на право пользования недрами от июля 2015 года. Чиновники в апреле заявили, что контора абсолютно законно занимается геологическим изучением, разведкой и добычей строительного песка.

Еще через месяц переписки выяснилось: да, действительно, карьер расположен на землях населенных пунктов, что немного незаконно, но участок в частной собственности, а значит, указывать владельцу вроде как никто не может.

В конечном итоге разные ведомства перенаправили жителей поселка Жареный Бугор со всеми их жалобами в Росреестр, а оттуда пришел ответ: «В связи с пандемией коронавируса мы никакие проверки не проводим. А с вашей проблемой планируем разбираться в августе».

Вот только какой глубины достигнет карьер к концу лета и как это скажется на жизни обитателей близлежащих поселков, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU